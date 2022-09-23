Актёра из «Ривердейла» приговорили к пожизненному заключению за убийство матери

Как сообщает телеканал CBC, Верховный суд Британской Колумбии в Ванкувере приговорил 24-летнего канадского актёра Райана Грэнтхема к пожизненному заключению. Он признался в убийстве своей матери в марте 2020 года, когда женщина играла на пианино. После этого он заснял её тело на камеру и сразу же записал признание в преступлении.
Затем Грэнтхем отправился в Оттаву, чтобы убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо, однако в последний момент изменил решение и решил устроить массовую стрельбу в университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили. Впрочем, и здесь он передумал, вместо этого отправившись прямиком в полицию.
По словам актёра, он убил свою мать, так как не хотел, чтобы она «стала свидетельницей убийства премьер-министра Канады». Таким образом, заявил актёр, он «спас её». Суд постановил, что Грэнтхем не сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Кроме того, артист пройдёт принудительное психиатрическое лечение.
Райан Грэнтхем начал сниматься в кино и сериалах в девять лет. Артист наиболее известен по сериалам «Сверхъестественное», «Ривердэйл» и «Я — зомби».
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