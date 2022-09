Sony выпустила первый трейлер ПК-версии «Человека-паука: Майлз Моралес»

Sony презентовала тизер-трейлер ПК-версии супергеройского боевика «Человек-паук: Майлз Моралес». Ролик записан в разрешении 4К, в нём демонстрируются кадры экшена и отрывки сюжетных сцен.

«Человек-паук: Майлз Моралес» изначально вышла на PS4 и PS5 осенью 2020 года. Игру критики и зрители в целом приняли тепло. В ней главным героем выступает не Питер Паркер, а Майлз Моралес — менее опытный, но такой же добрый и благородный супергерой. Персонаж дебютировал в комиксах в 2011 году.

Это далеко не первая игра Sony, которая выходит на ПК. Компания успела выпустить на платформу блокбастеры God Of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn и ряд других. Среди игроков на ПК они пользуются популярностью — в еженедельном чарте Steam в топ-10 часто попадает ремастер первого «Человека-паука» и God of War.

Точная дата релиза «Майлза Моралеса» на ПК пока неизвестна. Издатель обещает выпустить игру на ПК этой осенью. До российских пользователей Steam и Epic Games Store, видимо, тайтл не доберётся.