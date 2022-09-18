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Cyberpunk 2077 и четыре игры от Sony попали в топ-10 свежего чарта Steam

Cyberpunk 2077 и четыре игры от Sony попали в топ-10 свежего чарта Steam
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Valve опубликовала свежий чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 12 по 18 сентября. На этой неделе лидером вновь стал Steam Deck.

На второй строчке расположился ролевой экшен Cyberpunk 2077, который, можно сказать, обрёл вторую жизнь благодаря свежему патчу версии 1.6, а также 50-процентной скидке. На этой неделе онлайн тайтла преодолел отметку в 76 тыс. пользователей. Кроме того, недавно вышел аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners — зрители и фанаты вселенной приняли его крайне тепло.

На третьей и четвёртой строчке расположился предзаказ боевика Call of Duty: Modern Warfare 2. На консолях стартовала бета шутера. А тестирование для всех пользователей ПК пройдёт с 24 по 26 сентября.

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Спортивный симулятор NBA 2K23 вторую неделю располагается на пятом месте топа, за ним идёт God of War, свежий ритм-шутер Metal: Hellsinger и ещё три бывших эксклюзива PlayStation — Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Days Gone и «Человек-паук».

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Чарт продаж в Steam 12 по 18 сентября:

  1. Steam Deck.
  2. Cyberpunk 2077.
  3. Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
  5. NBA 2K23.
  6. God of War.
  7. Metal: Hellsinger (новинка).
  8. Horizon Zero Dawn: Complete Edition.
  9. Days Gone.
  10. «Человек-паук».
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