Cyberpunk 2077 и четыре игры от Sony попали в топ-10 свежего чарта Steam

Valve опубликовала свежий чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 12 по 18 сентября. На этой неделе лидером вновь стал Steam Deck.

На второй строчке расположился ролевой экшен Cyberpunk 2077, который, можно сказать, обрёл вторую жизнь благодаря свежему патчу версии 1.6, а также 50-процентной скидке. На этой неделе онлайн тайтла преодолел отметку в 76 тыс. пользователей. Кроме того, недавно вышел аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners — зрители и фанаты вселенной приняли его крайне тепло.

На третьей и четвёртой строчке расположился предзаказ боевика Call of Duty: Modern Warfare 2. На консолях стартовала бета шутера. А тестирование для всех пользователей ПК пройдёт с 24 по 26 сентября.

Спортивный симулятор NBA 2K23 вторую неделю располагается на пятом месте топа, за ним идёт God of War, свежий ритм-шутер Metal: Hellsinger и ещё три бывших эксклюзива PlayStation — Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Days Gone и «Человек-паук».

Чарт продаж в Steam 12 по 18 сентября: