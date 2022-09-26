Автор Cyberpunk 2077 искренне порадовался высокому онлайну игры в Steam
Поделиться
У плохо стартовавшей Cyberpunk 2077 сейчас будто начинается вторая жизнь. Во многом на это повлиял выход аниме Cyberpunk: Edgerunners. Онлайн у игры в Steam сильно скакнул.
На возросшую популярность ролевого экшена обратил внимание квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско в социальных сетях. Он оставил плачущий смайл. Вероятно, Саско искренне рад за успех тайтла. В данный момент онлайн у игры превышает 64 тыс. человек.
Вы сумасшедшие ребята, вы сделали это снова! Я так благодарен вам! Желаю вам отлично провести время с Cyberpunk 2077 и Cyberpunk: Edgerunners.
Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и собрала в основном отрицательные отзывы, поскольку техническая часть проекта была ужасной. Со временем разработчики улучшали тайтл и доводили его до ума, а позже вышла некстген-версия для PS5 и Xbox Series, которая стала более играбельной.
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
11:43
-
11:02
-
10:31
-
09:55
-
09:27
- 25 сентября 2022
-
22:27
-
19:12
-
19:09
-
19:03
-
18:39
-
18:24
-
18:05
-
17:35
-
16:55
-
16:04
-
14:38
-
14:00
-
12:48
-
12:40
- 24 сентября 2022
-
21:58
-
20:00
-
18:23
-
17:43
-
17:05
-
16:04
-
15:40
-
15:14
-
14:20
-
13:08
-
12:29
-
11:44
-
11:39
-
11:18
- 23 сентября 2022
-
22:10
-
21:36
Партнерский контент