Автор Cyberpunk 2077 искренне порадовался высокому онлайну игры в Steam

У плохо стартовавшей Cyberpunk 2077 сейчас будто начинается вторая жизнь. Во многом на это повлиял выход аниме Cyberpunk: Edgerunners. Онлайн у игры в Steam сильно скакнул.

На возросшую популярность ролевого экшена обратил внимание квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско в социальных сетях. Он оставил плачущий смайл. Вероятно, Саско искренне рад за успех тайтла. В данный момент онлайн у игры превышает 64 тыс. человек.

Вы сумасшедшие ребята, вы сделали это снова! Я так благодарен вам! Желаю вам отлично провести время с Cyberpunk 2077 и Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года и собрала в основном отрицательные отзывы, поскольку техническая часть проекта была ужасной. Со временем разработчики улучшали тайтл и доводили его до ума, а позже вышла некстген-версия для PS5 и Xbox Series, которая стала более играбельной.