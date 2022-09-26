У каждого героя Gotham Knights будут свои сюжетные ролики
Поделиться
Геймдиректор Gotham Knights Джефф Элленор заявил, что выбор персонажа в игре скажется в том числе и на подаче сюжета. Всё дело в том, что Робин, Бэтгёрл, Найтвинг и Красный колпак воспринимают события по-разному.
Действительно, мы как будто сделали четыре истории в одной. За одно прохождение игроки не увидят всего, ведь в игре много контента, уникального для каждого из персонажей и их восприятия.
Конечно, в данном случае подразумеваются не разветвлённый сюжет или что-то в этом роде, а нечто более приземлённое. В определённых кат-сценах герои будут просто по-разному двигаться и разговаривать с немного другим.
Структурно у всех героев будут примерно схожие сцены, однако у каждого будет своя версия. Они по-разному двигаются и говорят, у них разные истории взаимоотношений с другими персонажами.
Релиз Gotham Knights запланирован на 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
Новость по темеРазработчики Gotham Knights рассказали о наследниках Бэтмена
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
14:44
-
14:35
-
13:58
-
13:48
-
13:21
-
13:03
-
12:41
-
12:26
-
11:43
-
11:02
-
10:31
-
09:55
-
09:27
- 25 сентября 2022
-
22:27
-
19:12
-
19:09
-
19:03
-
18:39
-
18:24
-
18:05
-
17:35
-
16:55
-
16:04
-
14:38
-
14:00
-
12:48
-
12:40
- 24 сентября 2022
-
21:58
-
20:00
-
18:23
-
17:43
-
17:05
-
16:04
-
15:40
-
15:14
Партнерский контент