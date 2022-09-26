Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 подошла к концу
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Спустя два этапа тестирования Call of Duty: Modern Warfare 2 подошла к концу: Infinity Ward отключила сервера и начала финальную подготовку к релизу шутера.
Во время беты игроки могли попробовать шесть мультиплеерных карт (четыре традиционные и две большие), несколько видов оружия, около семи разных режимов и вдобавок к этому разные геймплейные нововведения — новый тип перков, изменённое меню оружейника, прокачку и так далее.
Теперь же остаётся ждать релиза. Он пройдёт в несколько ключевых этапов:
- 20 октября — выход сюжетной кампании Modern Warfare 2 для предзаказавших;
- 28 октября — релиз Modern Warfare 2 с мультиплеером и кооперативом;
- 16 ноября — запуск первого сезона и выход бесплатной Warzone 2.
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