На самые крутые скины Overwatch 2 уходит целый год

Издание Game Informer пообщалось с разработчиками Overwatch 2 на тему боевого пропуска и мифических скинов для него. По словам авторов, на создание мифического облика может уйти примерно год.
Как отметил генеральный менеджер Уолтер Конг, команда хотела постоянно давать геймерам какой-то контент, будь то скины или игровые события.
Когда мы рассматривали возможность перехода к бесплатному распространению, одной из наших главных целей было дать игрокам то, что они хотели, а именно непрерывный контент. Мы знаем это, потому что игроки говорили нам, что это помогает им оставаться вовлечёнными в долгосрочной перспективе.
По словам геймдиректора Overwatch 2 Аарона Келлера, на создание мифических скинов уходит большое количество ресурсов. Один такой облик могут делать до года.
Мы потратили много времени на создание косметических предметов. На создание мифического скина у нас уходит больше года. На создание этих вещей уходит огромное количество ресурсов. И мы думаем, что оно того стоит. Мы надеемся, что наша косметика — одна из лучших в индустрии.
Концепты разных мифических скинов для Гэндзи
Изданию удалось пообщаться и с коммерческим директором Overwatch Джоном Спектором. По его мнению, включение мифических скинов в боевой пропуск — правильное решение, однако при отдельной продаже Blizzard смогла бы заработать куда больше.
Включение мифического скина в боевой пропуск казалось правильным решением, хотя, честно говоря, я думаю, что мы заработали бы больше денег, продавая его прямо в магазине. Но мы действительно хотели, чтобы он стал одним из центральных элементов в нашем боевом пропуске.
Overwatch 2 выйдет 4 октября на всех платформах. Шутер будет условно-бесплатным.
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