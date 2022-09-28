«Блэйд» с Махершалой Али лишился режиссёра за два месяца до начала съёмок

Режиссёр грядущего «Блэйда» Бассам Тарик решил отказаться от постановки фильма за два месяца до начала съёмок. Он останется продюсером ленты, однако поставит картину уже другой режиссёр. Marvel не уточнила, кто это будет, а уход Тарика назвала «изменениями в производственном расписании».

Сам постановщик заявил, что им удалось собрать отличный актёрский состав и творческую команду, поэтому ему будет очень интересно увидеть, в каком направлении пойдёт новый режиссёр.

Пока неясно, как уход Тарика повлияет на дату выхода ленты. Фильм должен выйти 3 ноября 2023 года и рассказать историю вампира по имени Блэйд, главную роль в картине исполнит оскароносный Махершала Али («Зелёная книга», «Настоящий детектив»).