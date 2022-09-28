В FIFA 23 всё же есть российские комментаторы

27 сентября FIFA 23 вышла в раннем доступе для обладателей максимального издания игры. Пользователи из России, включая нашу редакцию, обратили внимание, что в турецкой версии игры на ПК почему-то нет российских комментаторов. Вместо этого игрокам предлагают использовать английских ведущих, при этом справа почему-то красуется флаг Бразилии.
Пользователи «Чемпионата» сообщили, что в их версиях игры российские комментаторы всё же присутствуют. Наша проверка показала, что они действительно есть на консолях, однако на ПК, судя по всему, отсутствуют по какой-то причине. Возможно, это своего рода региональная блокировка, а может, это просто обыкновенная ошибка сотрудников EA Sports.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы поделились первыми впечатлениями от новинки.
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