Магазины LEGO в России переименуют в «Мир кубиков»

Группа компаний Inventive Retail Group запускает на месте сертифицированных магазинов Lego новую сеть под названием «Мир кубиков». Об этом изданию РБК рассказал президент группы Тихон Смыков.

Логотип «Мира кубиков»

Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идёт о двух точках в Москве, в ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк», и одной в Петербурге, в ТРЦ «Галерея». Новая сеть будет состоять как минимум из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября.

В магазинах «Мир кубиков» будет представлена не только продукция Lego (её компания ввозит по параллельному импорту и закупает у других поставщиков), но и конструкторы, а также аксессуары к ним от других производителей. В будущем компания добавит в ассортимент развивающие игрушки, а также рассмотрит производство продукции под собственным брендом.

Решение создать собственный бренд пришло из-за ухода Lego Group с отечественного рынка в июле. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Lego в прошлом году составила 19 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд руб.