Улучшенное издание «Скайрима» внезапно вышло на Nintendo Switch

Утром 29 сентября в цифровом магазине Nintendo стала доступна The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — улучшенная версия культовой ролевой игры для Switch. Интересно, что Bethesda не анонсировала версию заранее, она просто в один миг появилась в продаже.

Купить улучшенный «Скайрим» можно за полную цену в $ 70 или обновиться за $ 20, если у вас уже есть оригинальная игра на аккаунте. К сожалению, в России приобрести тайтл не получится из-за приостановки деятельности Nintendo в стране.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — переиздание культовой RPG в честь её десятилетия. В игру входят все дополнения, новый режим выживания, полноценная механика рыбалки, а также около 500 материалов из площадки Creation Club.