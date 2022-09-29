iceiceice взял перерыв от профессиональной сцены Dota 2

32-летний оффлейнер Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян сообщил, что приостанавливает карьеру профессионального игрока по Dota 2 на неопределённый срок.

На ближайших турнирах, в том числе на BTS Pro Series S12 сингапурца в составе Team SMG заменит Вон msk- Син Ам из RSG. Когда в основной состав вернётся iceiceice, не сообщается.

Состав Team SMG на BTS Pro Siries:

Чжэн MidOne Йек Най;

Кам Moon Бун Сенг;

Вон msk- Син Ам

Тью ah fu Сун Чуан;

Вилсон Poloson Кох;

Ранее iceiceice и его команда не смогли принять участие в отборочных на The International 2022 — его команда оформила замену в составе после закрытия трансферного окна. Затем игрок заявил, что ему не очень хочется играть в Dota 2, но ему кажется, что он должен продолжать выступления.