Google закрывает игровой облачный сервис Stadia

Google решила закрыть свой игровой облачный сервис Stadia. Последний день его работы — 18 января 2023 года. Корпорация также вернёт пользователям деньги за всё оборудование, приобретённое через магазин Google Store, и возместит стоимость игр и DLC. Закрыть все связанные со Stadia финансовые вопросы компания планирует в середине января.

Несколько лет назад мы запустили потребительский игровой сервис Stadia. И хотя подход Stadia к потоковой трансляции игр был построен на прочном технологическом фундаменте, он не получил того отклика, на который мы рассчитывали. Поэтому мы вынуждены свернуть проект.

Генеральный директор Stadia Фил Харрисон заявил, что Google планирует использовать свою облачную технологию в других сферах. Например, в YouTube или Google Play.

Игровой облачный сервис Google Stadia изначально был запущен в ряде стран в 2019 году. В феврале 2021-го из-за отсутствия интереса у аудитории компания поменяла модель развития сервиса. В Stadia был доступен ряд популярных игр, например, Assassin’s Creed Odyssey и Cyberpunk 2077.