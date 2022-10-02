В России заблокировали популярный музыкальный сервис SoundCloud
Поделиться
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября заблокировал сайт стримингового сервиса SoundCloud.
Сайт попал в реестр запрещённой информации по статье 15.3 закона «Об информации». Статья регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (фейкам).
SoundCloud был запущен в октябре 2008 года. На площадке распространяются музыка и подкасты. Сервис прославил массу музыкантов и артистов. Например, знаменитая певица Билли Айлиш выпустила свой дебютный сингл Ocean Eyes именно на SoundCloud. Сервис помог и карьере Холзи.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15
-
17:35
-
17:07
-
16:31
-
16:03
-
15:29
-
14:51
-
14:04
-
13:22
-
12:44
-
00:30
- 30 сентября 2022
-
21:58
-
21:02
-
20:08
-
19:37
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06
Партнерский контент