В России заблокировали популярный музыкальный сервис SoundCloud

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября заблокировал сайт стримингового сервиса SoundCloud.

Сайт попал в реестр запрещённой информации по статье 15.3 закона «Об информации». Статья регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (фейкам).

SoundCloud был запущен в октябре 2008 года. На площадке распространяются музыка и подкасты. Сервис прославил массу музыкантов и артистов. Например, знаменитая певица Билли Айлиш выпустила свой дебютный сингл Ocean Eyes именно на SoundCloud. Сервис помог и карьере Холзи.