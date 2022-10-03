Легендарный российский игрок выиграл крупный турнир по Warcraft III, не проиграв ни карты

Российский киберспортсмен по Warcraft III Дмитрий Happy Костин стал чемпионом глобального турнира RCADIA World Series, который прошёл в эти выходные в немецком городе Ганновер.

На протяжении всего чемпионата Император не потерпел ни одного поражения, закончив ивент со статистикой 17:0 по картам. В финале играющий за расу нежити Happy уверенно переиграл представителя ночных эльфов Жо Жу LawLiet Ёна из Южной Кореи. Борьбы за титул зрители так и не увидели — 4:0.

Фото: Liqupedia

За победу в RCADIA World Series Костин получит $ 2,5 тыс. призовых, его соперник по финальной серии выиграл $ 1,8 тыс. Третье место поделили ещё два корейских киберспортсмена — Джа Sok Хо Вук и Чон So.in Джин Хван, они получат по $ 1,1 тыс.