Фанаты провожают Overwatch в последний путь. Игра в лидерах Twitch
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До закрытия серверов оригинальной Overwatch остаётся около часа — игра навсегда прекратит своё существование в 19:00 МСК. И многие фанаты решили проводить любимый командный шутер в последний путь.
Многие начали вести прямые эфиры последних часов жизни игры, а другие — наблюдать за этим. Общий онлайн на момент публикации составляет 56 тыс. зрителей. Игра сейчас на девятом месте в общем рейтинге Twitch, уступая FIFA 23, League of Legends, Valorant, GTA 5 и некоторым другим играм.
Число зрителей сейчас в несколько раз выше обычного онлайна Overwatch, который «барахтался» в районе 400-4000 человек.
Хоть большого ажиотажа по поводу Overwatch 2 последнее время не было, потихоньку градус ожиданий всё же повышается. Насколько он высок — узнаем уже завтра. Сервера сиквела запустят 4 октября в 22:00 МСК.
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