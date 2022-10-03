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Фанаты провожают Overwatch в последний путь. Игра в лидерах Twitch

Фанаты провожают Overwatch в последний путь. Игра в лидерах Twitch
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До закрытия серверов оригинальной Overwatch остаётся около часа — игра навсегда прекратит своё существование в 19:00 МСК. И многие фанаты решили проводить любимый командный шутер в последний путь.

Многие начали вести прямые эфиры последних часов жизни игры, а другие — наблюдать за этим. Общий онлайн на момент публикации составляет 56 тыс. зрителей. Игра сейчас на девятом месте в общем рейтинге Twitch, уступая FIFA 23, League of Legends, Valorant, GTA 5 и некоторым другим играм.

Число зрителей сейчас в несколько раз выше обычного онлайна Overwatch, который «барахтался» в районе 400-4000 человек.

Хоть большого ажиотажа по поводу Overwatch 2 последнее время не было, потихоньку градус ожиданий всё же повышается. Насколько он высок — узнаем уже завтра. Сервера сиквела запустят 4 октября в 22:00 МСК.

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