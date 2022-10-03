В FIFA 23 временно можно сыграть против состава Сэм Керр с обложки игры

EA представила первый состав знаменитости, против которого можно сыграть в Squad Battles в режиме Ultimate Team. До 10 октября геймеры смогут провести матч с игроками клуба Сэм Керр — австралийской футболистки, которая в этом году разделила обложку футсима вместе с Килианом Мбаппе.

Судя по всему, девушке удалось собрать по-настоящему боевой состав уже в самом начале FIFA 23 Ultimate Team. Тут и Вирджил Ван Дейк с Антонио Рюдигером в защите, и Килиан Мбаппе с Тимом Кэйхиллом и Неймаром в атаке — обыграть подобный коллектив на максимальном уровне сложности будет невероятно трудно. Особенно если учитывать то, что у большинства игроков команды намного слабее.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Ранее нападающий «Манчестер Сити» раскритиковал EA из-за своего виртуального лица.