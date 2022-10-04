Двукратный чемпион мира вернулся в состав OG по Dota 2 перед The International 2022

Европейский киберспортивный клуб OG сообщил, что легенда команды Себастьян Ceb Дебс присоединился к ростеру по Dota 2 на сборах перед чемпионатом мира The International 2022.
Сообщается, что чемпион TI8 и TI9 в составе OG будет исполнять обязанности второго тренера команды, помогая основному наставнику Евгению Chuvash Макарову.
Можно сказать, что это новая должность для Ceb, хотя в 2016-2018 годах он был главным тренером OG по Dota 2. На позицию игрока он вернулся вынужденно перед победным The International 2018, а в октябре прошлого года завершил профессиональную карьеру.
Тем не менее в минувшем сезоне Дебс дважды выступал на крупных турнирах, заменяя капитана команды Михаила Misha Агатова. На ESL Stockholm Major 2022 это принесло OG новый титул.
- 4 октября 2022
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
-
10:09
-
09:32
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:32
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32