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Российский моддер показал ретротизер классической Fallout

Российский моддер показал ретротизер классической Fallout
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Российский художник Александр Березин выпустил ролик, посвящённый Fallout: Bakersfield. Это шутер от первого лица в духе классических частей Doom, действие которого происходит во вселенной Fallout. События проекта развернутся до начала первой Fallout в городе Бейкерсфилд, на руинах которого затем появится Некрополь.

Fallout: Bakersfield создают на базе движка GZDoom. Даты выхода и каких-либо других деталей о разработке пока нет. Авторы обещают показать новый геймплей уже 23 октября — возможно, тогда игроки и узнают первые детали игры.

Пользователи в комментариях в едином порыве заявляют, что небольшой тизер выглядит как лучший проект по вселенной Fallout за многие годы. Особенно радуются фанаты первых двух изометрических частей серии.

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