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Хидео Кодзима может показать новую игру на The Game Awards

Хидео Кодзима может показать новую игру на The Game Awards
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Хидео Кодзима в своём «твиттере» продолжает тизерить новый проект Kojima Productions. Судя по новому «ребусу», легендарный геймдизайнер может представить следующую игру на ивенте The Game Awards 2022.

Кодзима вновь опубликовал изображение с затемнённым лицом девушки. Только в этот раз оно без надписи «Who Am I?», но с сопроводительным сообщением, намекающим на презентацию на TGA.

Ответ на вопрос «Кто», заданный на TGS, будет дан на следующем «Где».

Церемония награждения The Game Awards в этом году пройдёт 8 декабря. Ведущим вновь выступит продюсер ивента Джефф Кили.

Ранее во время прошедшей в сентябре выставки Tokyo Game Show на сайте Kojima Productions появился загадочный постер. На нём изображён затемнённый силуэт девушки, который сопровождает надпись «Кто я?». А чуть позже Кодзима опубликовал в соцсетях своё фото на фоне плаката с затемнённой девушкой.

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