NieR: Automata внезапно перевели на русский. Пока только для Switch
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Сегодня состоялся релиз NieR: Automata на Nintendo Switch. В Сети обратили внимание, что у игры есть официальный перевод на русский язык. Примечательно, что у версии игры для ПК, Xbox и PlayStation поддержки русской локализации нет.
Издатель игры Square Enix ситуацию никак не комментировал. Почему выпустить NieR Automata на Switch решили с русской локализацией, неизвестно. Особенно странной эта картина кажется в нынешнее время.
Не исключено, что русский перевод добавят и на другие платформы, но позже.
NieR: Automata вышла в 2017 году и получила преимущественно положительные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Особенно сильно игрокам полюбилась главная героиня, 2B. С ней в Сети есть множество фанатских работ.
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