Ещё одна команда из России сыграет на мэйджоре по CS:GO
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Российский состав Cloud9 по шутеру Counter-Strike: Global Offensive выиграл третий матч в рамках европейского RMR-турнира к IEM Rio Major 2022 и получил право выступить в финальной части чемпионата мира.
Команда Константина Groove Пикинера со счётом 2:0 переиграла 1win, другую российскую команду — 16:12 на карте Vertigo и 16:13 на Overpass.
В свою очередь, 1win с опытным Егором flamie Васильевым ещё сохраняет шансы сыграть на мэйджоре. Для этого нужно будет побеждать в матче пятого тура RMR, который состоится завтра. Соперник будет определён позже.
Ранее на мэйджор IEM Rio Major 2022 по CS:GO смогли пробиться Team Spirit и Natus Vincere. Финальная часть чемпионата пройдёт в Бразилии с 31 октября по 13 ноября.
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