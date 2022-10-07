Ещё одна команда из России сыграет на мэйджоре по CS:GO

Российский состав Cloud9 по шутеру Counter-Strike: Global Offensive выиграл третий матч в рамках европейского RMR-турнира к IEM Rio Major 2022 и получил право выступить в финальной части чемпионата мира.

Команда Константина Groove Пикинера со счётом 2:0 переиграла 1win, другую российскую команду — 16:12 на карте Vertigo и 16:13 на Overpass.

В свою очередь, 1win с опытным Егором flamie Васильевым ещё сохраняет шансы сыграть на мэйджоре. Для этого нужно будет побеждать в матче пятого тура RMR, который состоится завтра. Соперник будет определён позже.

Ранее на мэйджор IEM Rio Major 2022 по CS:GO смогли пробиться Team Spirit и Natus Vincere. Финальная часть чемпионата пройдёт в Бразилии с 31 октября по 13 ноября.