Natus Vincere сыграла вничью с Polaris во 2-м туре TI11: Last Chance Qualifier

Состав NAVI по Dota 2 разделил очки с филлипинской командой Polaris Esports по итогам матча предварительной стадии The International 2022.

В первой игре «рождённые побеждать» имели преимущество драфта в поздней стадии и смогли затянуть игру, после чего Drow Ranger и Ember Spirit решили исход карты в пользу NAVI. Второй сет, наоборот, остался за Polaris из-за сильного Terrorblade, справиться с которым жёлто-чёрным было слишком трудно.

После двух туров в активе NAVI три очка из четырёх возможных. Следующий матч команда проведёт с Tempest из Перу, начало — в 12:30 по московскому времени.

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