Ремастеры Persona 3 и Persona 4 выйдут в январе

Atlus объявила точные даты выхода ремастеров японских ролевых приключений Persona 3 Portable и Persona 4 Golden. Обе игры выйдут на консолях Xbox и ПК 19 января 2023 года. В этот же день они станут доступны в сервисе Game Pass.
Напомним: стандартная версия Persona 4 Golden вышла в Steam в 2002 году. Издатель не упомянул, когда точно культовые «Персоны» доберутся до Switch и PlayStation. Скорее всего, тайтлы тоже станут доступны на этих платформах в январе.
Фото: Atlus
Persona 3 Portable изначально вышла в Японии в 2009 году, европейский релиз игры состоялся в 2011 году на PS Portable. А Persona 4 Golden стала доступна на PS Vita в 2012 году. В обоих играх сюжет рассказывает о группе школьников, которые умеют призывать Персон, чтобы бороться с вражескими Тенями. Лор игр серии Persona опирается на работы знаменитого психиатра и педагога Карла Густава Юнга, а точнее, на его теории психологических архетипов Персон и Теней.
Кроме того, Persona 5 Royal выйдет на ПК, консолях Xbox и Nintendo Switch 21 октября. Это расширенная версия нашумевшей Persona 5, в которую вошёл дополнительный контент.
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