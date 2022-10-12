Авторы Life is Strange и Remember Me отмечают 14-летие и тизерят новые игры

Dontnod, которая прославилась благодаря серии игр Life is Strange, празднует 14-летие ребрендингом и сменой названия. Теперь французская студия называется Don't Nod — она презентовала и обновлённый логотип.

Новый логотип Don't Nod Фото: Don't Nod

Разработчики также опубликовали ролик, в котором показано, как новый логотип используется в различных визуальных стилях и с небольшим количеством анимации.

В видео студия тизерит несколько своих проектов. Она подтвердила, что готовит к релизу новые игры.

Мы сняли ролик, чтобы продемонстрировать наш новый логотип. Его дизайн можно адаптировать для представления различных игровых жанров и вселенных. Хорошо, что у нас есть несколько неанонсированных проектов, на которых мы можем его опробовать…

Фото: Don't Nod

Фото: Don't Nod

Фото: Don't Nod

Фото: Don't Nod

Фото: Don't Nod

Фото: Don't Nod

Фото: Don't Nod

Don't Nod в 2008 году учредили выходцы из студий Criterion Games, Ubisoft и EA. Дебютный проект разработчиков — фантастическое приключение Remember Me. Оно вышло в 2013 году на консолях и ПК.