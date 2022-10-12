PSG.LGD прорекламировала презервативы. Если команда выиграет TI11, клиентам вернут деньги
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Китайский производитель средств контрацепции Jissbon выпустил специальную серию презервативов, посвящённую выступлению команды PSG.LGD на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2.
Сами киберспортсмены снялись в рекламном ролике: Jissbon утверждает, что игроки не потеряли влечение к видеоигре даже после поражения в финале прошлого The International. Одним из лозунгов кампании стала фраза «Чем дольше вы держитесь, тем сильнее в вас страсть».
Производитель также пообещал вернуть всем покупателям деньги, если PSG.LGD станет чемпионом The International 2022.
Фото: Reddit
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