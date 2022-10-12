PSG.LGD прорекламировала презервативы. Если команда выиграет TI11, клиентам вернут деньги

Китайский производитель средств контрацепции Jissbon выпустил специальную серию презервативов, посвящённую выступлению команды PSG.LGD на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2.

Сами киберспортсмены снялись в рекламном ролике: Jissbon утверждает, что игроки не потеряли влечение к видеоигре даже после поражения в финале прошлого The International. Одним из лозунгов кампании стала фраза «Чем дольше вы держитесь, тем сильнее в вас страсть».

Производитель также пообещал вернуть всем покупателям деньги, если PSG.LGD станет чемпионом The International 2022.

Фото: Reddit

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