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PSG.LGD прорекламировала презервативы. Если команда выиграет TI11, клиентам вернут деньги

PSG.LGD прорекламировала презервативы. Если команда выиграет TI11, клиентам вернут деньги
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Китайский производитель средств контрацепции Jissbon выпустил специальную серию презервативов, посвящённую выступлению команды PSG.LGD на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2.

Сами киберспортсмены снялись в рекламном ролике: Jissbon утверждает, что игроки не потеряли влечение к видеоигре даже после поражения в финале прошлого The International. Одним из лозунгов кампании стала фраза «Чем дольше вы держитесь, тем сильнее в вас страсть».

Производитель также пообещал вернуть всем покупателям деньги, если PSG.LGD станет чемпионом The International 2022.

Фото: Reddit

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