Прошла жеребьёвка группового этапа The International. Spirit и BetBoom — в разных группах

Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 опубликовали состав подгрупп основного этапа турнира.
В каждую из двух групп попали 10 команд, которые с 15 по 18 октября сыграют в формате «каждый с каждым». Участники, занявшие 1-4-е места, отправятся в верхнюю сетку плей-офф, 5-8-е места — в нижнюю, остальные покинут турнир.
Две российские команды, Team Spirit и BetBoom Team, были разведены по разным подгруппам. «Драконы» сразятся в том числе с Entity Gaming и Team Secret, а команда Никиты Daxak Кузьмина — с PSG.LGD и OG.
Матчи будут проходить параллельно на пяти трансляциях. Первые игры запланированы на 15 октября 5:00 мск.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage Qualifier (15-18 октября) бесплатно по ссылке.
- 13 октября 2022
-
11:45
-
11:25
-
11:16
-
10:26
-
09:57
-
09:39
- 12 октября 2022
-
22:00
-
21:45
-
21:09
-
20:38
-
20:17
-
19:43
-
19:39
-
19:10
-
19:02
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:21
-
18:02
-
17:44
-
17:05
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:29
-
16:27
-
16:12
-
15:49
-
15:46
-
15:42
-
14:56
-
14:43
-
14:37
-
14:24