«Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК в ноябре

Sony сообщила, что супергеройский экшен «Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК 18 ноября 2022 года. Страница с игрой в Steam открывается и в России, на площадке Valve её уже можно добавить в «желаемое». Скорее всего, в нашем регионе страницу заблокируют после того, как начнут собирать предзаказы.

Авторы презентовали новый трейлер экшена, в нём создатели напоминают, что игра на ПК получит качественную трассировку лучей, разблокированную частоту кадров, поддержку широкоформатных мониторов и другие «навороты».

«Человек-паук: Майлз Моралес» изначально вышла на PS4 и PS5 осенью 2020 года. Игру критики и зрители в целом приняли тепло. В ней главным героем выступает не Питер Паркер, а Майлз Моралес — менее опытный, но такой же добрый и благородный супергерой. Персонаж дебютировал в комиксах в 2011 году.