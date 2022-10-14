На полное прохождение тактической Marvel's Midnight Suns уйдёт более 80 часов

Недавно разработчики тактической игры Marvel's Midnight Suns из студии Firaxis провели трансляцию, посвящённую игре. Во время прямого эфира авторы показали очень много геймплея и поделились некоторыми деталями проекта.

Так, стало известно, что на прохождение сюжетной кампании игры понадобится около 50 часов. Если игроки захотят выполнять дополнительные активности, то тогда на прохождение может уйти примерно 80 или 90 часов. Всё зависит от того, кто и как будет играть.

Я бы сказал, 50 часов. Вам действительно понадобится столько времени, если вы просто хотите пройти игру. Никакого дополнительного контента, никаких дополнительных миссий. Мы много раз тестировали игру, и многие играют от 70 до 80 часов. И это даже без выполнения всех дополнительных активностей.

Игра выйдет 2 декабря этого года на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика должна добраться до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.