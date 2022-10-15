Fnatic и Team Spirit разделили очки в первом туре The International 2022

Российская команда Team Spirit не смогла победить в первом матче группового этапа The International 2022 — первый матч чемпионата мира с Fnatic из Юго-Восточной Азии «драконы» завершили вничью.

Несмотря на явное превосходство на первой карте, вторая игра для Team Spirit лёгкой не вышла. Fnatic долгое время удавалось сохранять равенство по ресурсам и инициативе, а в поздней стадии выйти вперёд за счёт пика Terrorblade на первую позицию — остановить его российская команда так и не смогла.

Следующий матч Team Spirit проведёт сегодня с Entity Gaming. Начало встречи было запланировано на 11:00, но, вероятно, будет отложено из-за задержки в других матчах.

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