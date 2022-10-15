Капитан Team Spirit — после первого матча TI11: выбрали не самых лучших героев
Поделиться
Саппорт и капитан российской Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал результат первого матча на The International 2022 по Dota 2.
Киберспортсмен признал, что команда ошиблась на стадии драфта.
Не сказать, что всё у нас получилось, присутствовали некоторые проблемы в драфте. Я считаю, что мы выбрали не самых лучших героев, даже в первой игре, хотя мы выиграли.
На второй карте сказались проблемы в драфте, чуть-чуть где-то ошиблись. Мы не расстраиваемся, будем дальше стараться, думать над тем, что мы можем изменить.
В следующем матче Team Spirit сыграет с Entity — матч начинается в эти минуты.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
12:37
-
12:13
-
12:01
-
10:37
-
09:13
-
09:04
-
08:12
-
08:05
-
07:20
- 14 октября 2022
-
23:29
-
23:00
-
22:39
-
22:00
-
21:27
-
21:21
-
20:45
-
20:18
-
20:14
-
19:47
-
19:26
-
19:09
-
19:03
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:44
-
17:09
-
16:37
-
16:32
-
15:55
-
15:54
-
15:41
-
15:35
-
15:10
Партнерский контент