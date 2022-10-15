Капитан Team Spirit — после первого матча TI11: выбрали не самых лучших героев

Саппорт и капитан российской Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов прокомментировал результат первого матча на The International 2022 по Dota 2.

Киберспортсмен признал, что команда ошиблась на стадии драфта.

Не сказать, что всё у нас получилось, присутствовали некоторые проблемы в драфте. Я считаю, что мы выбрали не самых лучших героев, даже в первой игре, хотя мы выиграли.



На второй карте сказались проблемы в драфте, чуть-чуть где-то ошиблись. Мы не расстраиваемся, будем дальше стараться, думать над тем, что мы можем изменить.

В следующем матче Team Spirit сыграет с Entity — матч начинается в эти минуты.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.