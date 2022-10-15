Российская Team Spirit закончила первый день чемпионата мира по Dota 2 без поражений
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Российская команда Team Spirit выиграла матч второго тура группы B на The International 2022 по Dota 2. Серия с европейской Entity Gaming завершилась со счётом 2:0.
После яркой победы на первой карте «драконы» взяли похожий пик с Enchantress против агрессии Entity — и оказались правы. Европейская пятёрка с первых минут не смогла ничего противопоставить Team Spirit с первых минут и была вынуждена сдаться.
Dota 2. The International 11. Группа B
15 октября 2022, суббота. 11:55 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Entity
Таким образом, Spirit закончила первый день группового этапа с тремя очками: в активе команды Ярослава Miposhka Найдёнова победа и ничья. Завтра русскоязычный коллектив проведёт три матча.
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