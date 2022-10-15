Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit закончила первый день чемпионата мира по Dota 2 без поражений

Российская Team Spirit закончила первый день чемпионата мира по Dota 2 без поражений
Комментарии

Российская команда Team Spirit выиграла матч второго тура группы B на The International 2022 по Dota 2. Серия с европейской Entity Gaming завершилась со счётом 2:0.

После яркой победы на первой карте «драконы» взяли похожий пик с Enchantress против агрессии Entity — и оказались правы. Европейская пятёрка с первых минут не смогла ничего противопоставить Team Spirit с первых минут и была вынуждена сдаться.

Dota 2. The International 11. Группа B
15 октября 2022, суббота. 11:55 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Entity

Таким образом, Spirit закончила первый день группового этапа с тремя очками: в активе команды Ярослава Miposhka Найдёнова победа и ничья. Завтра русскоязычный коллектив проведёт три матча.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022