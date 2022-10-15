Российская Team Spirit закончила первый день чемпионата мира по Dota 2 без поражений

Российская команда Team Spirit выиграла матч второго тура группы B на The International 2022 по Dota 2. Серия с европейской Entity Gaming завершилась со счётом 2:0.

После яркой победы на первой карте «драконы» взяли похожий пик с Enchantress против агрессии Entity — и оказались правы. Европейская пятёрка с первых минут не смогла ничего противопоставить Team Spirit с первых минут и была вынуждена сдаться.

Таким образом, Spirit закончила первый день группового этапа с тремя очками: в активе команды Ярослава Miposhka Найдёнова победа и ничья. Завтра русскоязычный коллектив проведёт три матча.

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