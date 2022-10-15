Скоро в War Thunder появится техника из Финляндии
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Gaijin Entertainment анонсировала обновление «Пламя и лёд» для онлайн-экшена War Thunder. Апдейт добавит в игру вдохновлённую Финляндией новую карту, а также финскую военную технику — различные танки и самолёты.
«Финские линейки внесут огромное разнообразие в возможные наборы военной техники для всех игровых режимов. Т-34, Pz. IV, Pvkv II и Bf 109 в одном сетапе? Пожалуйста! Выехать на шведском Strv 103, затем взять британский Vampire с бомбами и закончить бой на советском Т-54? Будьте любезны!
Исследовательские ветки Финляндии станут частью дерева исследований Швеции. Это расширит тактические возможности игроков, которые воюют с помощью шведской техники, но хотели бы «поиграться» с её настройкой.
«Пламя и лёд» должно выйти в ближайшие недели. Более подробную информацию разработчики раскроют в ближайшее время.
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