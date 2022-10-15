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Mount & Blade 2: Bannerlord получила поддержку Мастерской Steam

Mount & Blade 2: Bannerlord получила поддержку Мастерской Steam
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TaleWorlds Entertainment добавила в Mount & Blade 2: Bannerlord поддержку Мастерской Steam, благодаря чему игроки теперь могут прямо на платформе Valve распространять свои моды. Разработчики также поделились подробной инструкцией по загрузке авторского контента.

Ранее «рукастым» любителям Mount & Blade 2: Bannerlord приходилось прибегать к помощи порталов Nexus Mods и Mod DB. На Nexus Mods доступно более 3,5 тыс. фанатских модов, по уровню популярности тайтл занимает на сайте 11-е место.

Игра вышла в ранний доступ 30 марта 2020 года. А полноценный релиз средневековой RPG с элементами тактической стратегии запланирован на 25 октября этого года. Помимо ПК, проект выйдет и на консолях.

В январе этого года авторы Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили полноценную русскую локализацию игры.

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