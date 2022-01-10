Для Mount & Blade 2: Bannerlord официально вышла русская локализация
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Авторы средневекового экшена Mount & Blade 2: Bannerlord из студии TaleWorlds Entertainment наконец-то выпустили полноценную русскую локализацию. Ранее она была доступна только в режиме бета-версии.
Теперь поддержка русского языка указывается даже на странице тайтла в Steam. Игра вышла на ПК 30 марта 2020 года, но она до сих пор находится в раннем доступе. Её можно купить за 1699 pублей.
Когда игра выйдет полноценно — неизвестно. Разработчики планировали выпустить проект в 2021 году, но их планы изменились. Теперь выход из раннего доступа ожидается в 2022-м. На данный момент у игры 87% положительных отзывов в Steam.
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