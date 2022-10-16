Taam Spirit и Talon Esports сыграли вничью на The International 2022 по Dota 2

Российская команда Team Spirit по Dota 2 разделила очки в матче группового этапа TI11 с Talon Esports из Юго-Восточной Азии. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В первом сете Talon более удачно провела начальную стадию игры, получив преимущество для кор-героев Templar Assassin и Doom. Несмотря на все попытки догнать оппонента, после 38 минут игры «драконы» были вынуждены сдаться.
Вторая игра получилась очень равной — полчаса было совершенно непонятно, кто сможет одержать победу. В результате Team Spirit всё же заставила противников ошибиться и сравняла счёт в матче.
Следующую игру команда Ярослава Miposhka Найдёнова проведёт с перуанской Thunder Awaken в 11:00 мск.
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