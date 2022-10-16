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Taam Spirit и Talon Esports сыграли вничью на The International 2022 по Dota 2

Taam Spirit и Talon Esports сыграли вничью на The International 2022 по Dota 2
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Российская команда Team Spirit по Dota 2 разделила очки в матче группового этапа TI11 с Talon Esports из Юго-Восточной Азии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В первом сете Talon более удачно провела начальную стадию игры, получив преимущество для кор-героев Templar Assassin и Doom. Несмотря на все попытки догнать оппонента, после 38 минут игры «драконы» были вынуждены сдаться.

Вторая игра получилась очень равной — полчаса было совершенно непонятно, кто сможет одержать победу. В результате Team Spirit всё же заставила противников ошибиться и сравняла счёт в матче.

Dota 2. The International 11. Группа B
16 октября 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 1
Talon Esports

Следующую игру команда Ярослава Miposhka Найдёнова проведёт с перуанской Thunder Awaken в 11:00 мск.

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