Двойной Rampage! Российский мидер Team Spirit убил шесть противников подряд в матче TI11
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Российский киберспортсмен Александр TORONTOTOKYO Хертек оформил первое на The International 2022 по Dota 2 двойное «буйство» — мидер Team Spirit не только убил всех пятерых соперников, но ещё и отправил отдыхать одного из оппонентов, вернувшихся в тимфайт.
Играя за Pangolier, мидер «драконов» определил исход сражения и всей игры: Хертек нанёс огромное количество урона после инициации от Mira и Collapse. Через несколько минут соперники из перуанской Thunder Awaken были вынуждены признать поражение в матче.
После четырёх туров групповой стадии Team Spirit занимает третье место в группе B со статистикой 5-3.
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