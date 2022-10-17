Вышла девятая серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера девятой и предпоследней серии сериала «Дом дракона». Эпизод получил название «Зелёный Совет», он уже доступен для просмотра.

Посмотреть сериал «Дом дракона» можно официально в профессиональном дубляже в нескольких онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека» и «Иви». Премьера заключительного десятого эпизода состоится ровно через неделю — 24 октября.

Сериал уже продлили на второй сезон. Деталей о нём нет, однако инсайдеры сообщали об участии Элизабет Олсен и Генри Кавилла. После интервью Олсен отметила, что не вела никаких переговоров, — информация оказалась ложной.

Пока до завершения первого сезона «Дома дракона» осталась неделя, в нашем отдельном материале можно ознакомиться с финалом «Колец власти» — он получился впечатляющим.