Вышла девятая серия «Дома дракона»

Сегодня состоялась премьера девятой и предпоследней серии сериала «Дом дракона». Эпизод получил название «Зелёный Совет», он уже доступен для просмотра.
Посмотреть сериал «Дом дракона» можно официально в профессиональном дубляже в нескольких онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека» и «Иви». Премьера заключительного десятого эпизода состоится ровно через неделю — 24 октября.
Сериал уже продлили на второй сезон. Деталей о нём нет, однако инсайдеры сообщали об участии Элизабет Олсен и Генри Кавилла. После интервью Олсен отметила, что не вела никаких переговоров, — информация оказалась ложной.
Пока до завершения первого сезона «Дома дракона» осталась неделя, в нашем отдельном материале можно ознакомиться с финалом «Колец власти» — он получился впечатляющим.
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