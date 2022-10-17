Российская BetBoom Team выиграла третью карту на The International 2022 по Dota 2

Состав команды BetBoom Team по Dota 2 повёл в счёте в матче с Soniqs на групповой стадии чемпионата мира The International 2022.

Пятёрка Никиты Daxak Кузьмина контролировала ход матча и лучше проводила тимфайты, большую часть игры лидируя по золоту. Американская команда более часа сопротивлялась, обороняя базу, но в итоге была вынуждена сдаться. После небольшой паузы коллективы начнут вторую игру.

Это третья победа BetBoom на карте в ходе группового этапа The International 2022. Такой результат оставляет российской команде шансы на выход в нижнюю сетку плей-офф чемпионата — для этого в оставшихся играх нужно набирать ещё два очка.

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