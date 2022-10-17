Yakuza: Like a Dragon делали с оглядкой на культовое аниме «Ван Пис»

Глава студии Ryu Ga Gotoku Масайоши Йокояма рассказал об источниках вдохновения для Yakuza: Like a Dragon — последней на данный момент части серии. По словам продюсера, наибольшее влияние на игру оказало аниме «Ван Пис».

Я никогда не говорил об этом раньше, но на создание Like a Dragon меня очень, очень вдохновил One Piece. Для меня Ичибан — это Луффи из «Ван Пис». А вокруг него Зоро, Нами и другие. Командная структура One Piece оказала немалое влияние на сценарий и игру в целом.

Культовое аниме настолько повлияло на Йокояму, что для него седьмая часть в серии больше похожа на Yakuza: One Piece, а не на продолжение большой франшизы.

Аниме One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Аниме начали транслировать ещё в далёком 1999 году и продолжают до сих пор — за 33 года вышло более 1000 эпизодов.