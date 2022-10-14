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Для запуска Steam Deck геймеру пришлось посмотреть «Шрека»

Для запуска Steam Deck геймеру пришлось посмотреть «Шрека»
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Игрок в Steam Deck под ником thstephens8789 решил поставить на заставку портативного ПК целый мультфильм — первую часть культового «Шрека». Он хотел узнать, что в таком случае произойдёт при запуске устройства.

Геймер заявил, что он не думал, что Steam Deck установит в качестве вступительной затавки полуторачасовой мультфильм. Выяснилось, что девайс запускается только после просмотра мультфильма — поставить на паузу или сбросить его невозможно. Пользователи Reddit в ответ на запрос помощи посоветовали thstephens8789 приготовить побольше попкорна и насладиться одним из лучших мультфильмов 2000-х. Они порекомендовали ему оставить «заставку», чтобы смотреть её при каждом включении консоли.

«Шрек» вышел в прокат в 2001 году — мультфильм полюбили и дети, и взрослые за переосмысление классических сказок и яркий юмор. Анимационная картина получила «Оскара» в категории «лучший анимационный полнометражный мультфильм».

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