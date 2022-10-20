Fng — об игре Evil Geniuses на TI11: кнопочки жмутся очень плохо у ребят

Главный тренер Virtus.pro по Dota 2 Артём fng Баршак высказался о результате первого матча плей-офф The International 2022 по Dota 2 между Thunder Awaken и Evil Geniuses.

Экс-киберспортсмен отметил, что игроки EG много ошибаются в тимфайтах, отмечаясь не самым высоким уровнем индивидуальной и командной игры.

Думал, что у Thunder Awaken будут проблемы с игрой на сцене, а в итоге эти проблемы у Evil Geniuses. Кнопочки жмутся очень плохо у ребят.

Thunder Awaken победила Evil Geniuses (2:0) в матче-открытии чемпионата мира The International по Dota 2. Перуанская команда вышла в топ-6 турнира, в то время как «злые гении» теперь будут играть в матчах на вылет — первая серия в нижней сетке пройдёт уже завтра.