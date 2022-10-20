«Играют так себе». Игроку Spirit припомнили цитату о BOOM — сегодня они выбили его c TI11

После вылета российской Team Spirit с The International 2022 болельщики Dota 2 вспомнили высказывания керри «драконов» Ильи Yatoro Мулярчука о филиппинской BOOM Esports — именно она выбила Spirit с The International 2022.

Отвечая на вопрос об азиатских командах в мае этого года, Яторо отметил, что на ESL Stockholm Major ему будет интересно сыграть с Fnatic и T1, а BOOM сильной командой он не считает.

BOOM? Кто это? Не думаю, что это сильные игроки. По моим ощущениям, играют они так себе.

Сегодня BOOM обыграла Team Spirit в матче первого раунда нижней сетки. В результате российская команда покинула турнир, заняв 13–16 место, а филиппинский коллектив завтра продолжит турнир серией с PSG.LGD из Китая.