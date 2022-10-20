«Играют так себе». Игроку Spirit припомнили цитату о BOOM — сегодня они выбили его c TI11
Поделиться
После вылета российской Team Spirit с The International 2022 болельщики Dota 2 вспомнили высказывания керри «драконов» Ильи Yatoro Мулярчука о филиппинской BOOM Esports — именно она выбила Spirit с The International 2022.
Отвечая на вопрос об азиатских командах в мае этого года, Яторо отметил, что на ESL Stockholm Major ему будет интересно сыграть с Fnatic и T1, а BOOM сильной командой он не считает.
BOOM? Кто это? Не думаю, что это сильные игроки. По моим ощущениям, играют они так себе.
Сегодня BOOM обыграла Team Spirit в матче первого раунда нижней сетки. В результате российская команда покинула турнир, заняв 13–16 место, а филиппинский коллектив завтра продолжит турнир серией с PSG.LGD из Китая.
Комментарии
- 20 октября 2022
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:52
-
11:46
-
11:12
-
10:23
-
10:15
-
09:58
-
09:30
-
07:21
-
07:12
-
04:50
-
00:38
-
00:26
-
00:18
-
00:10
-
00:03
- 19 октября 2022
-
22:02
-
21:37
-
21:01
-
20:52
-
20:29
-
20:10
-
19:42
-
18:57
-
18:22
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:26
-
16:11
-
15:50
Партнерский контент