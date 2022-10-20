MADiSON, Alien: Isolation, Bloodborne и Dead Space — эксперты назвали самые страшные игры

Эксперты из компании Broadband Choices провели эксперимент, чтобы выяснить, какие игры пугают людей больше всего. Для этого исследователи замеряли пульс геймеров во время игровых сессий.

Выяснилось, что MADiSON от аргентинской студии Bloodious Games — самая страшная игра. Пульс людей во время прохождения хоррора поднимался до 97 ударов в минуту. Второй самой пугающей игрой стала Alien Isolation, от неё пульс в среднем поднимался до 96 ударов. В топ-10 также попали Bloodborne, Resident Evil 7, Dead Space и другие.

Топ-10 самых страшных игр (по уровню среднего пульса):

MADiSON. Alien Isolation. Visage. Five Nights at Freddy’s 4. Outlast 2. Resident Evil 7. Bloodborne. Amnesia: The Dark Descent. The Forest. Dead Space.