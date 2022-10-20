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Konami анонсировала ремейк Silent Hill 2

Konami анонсировала ремейк Silent Hill 2
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На презентации Silent Hill Transmission компания Konami представила ремейк Silent Hill 2 — культового хоррора, вышедшего в далёком 2001 году. За разработку отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium.

За музыкальную составляющую вновь отвечает Акира Ямаока — композитор оригинальных Silent Hill и особенно запомнившейся второй части серии. Судя по всему, нас ждёт некое музыкальное переосмысление, тогда как сюжет, персонажей и другие важные составляющие оставят как есть. Вернётся и Масахиро Ито — арт-директор оригинальных игр, подаривший миру Пирамидоголового.

Ремейк Silent Hill 2 будет консольным эксклюзивным PS5, но выйдет и на ПК. О других платформах не сообщается. Даты выхода у игры пока нет, однако хоррор точно не выйдет в 2022 году.

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