В трейлере Silent Hill: Townfall обнаружили скрытое послание

Несколько дней назад Konami анонсировала Silent Hill: Townfall. Её разрабатывает небольшая студия No Code, известная по приключениям Observation и Stories Untold. Авторы показали лишь небольшой минутный тизер, однако даже в нём фанаты углядели послание от создателей.

Речь идёт о небольшом отрывке на 52-й секунде видео. На спектрограмме фанаты обнаружили надпись «Whatever heart this town had has now stopped» — «Какое бы сердце у этого города ни было, оно остановилось».

Что именно может означать подобное сообщение, неизвестно. Фанаты уже начали строить собственные теории на форумах, однако к какому-то общему мнению пока не пришли. Оно и немудрено — послание вышло уж слишком размытым.

У Silent Hill: Townfall пока нет даты выхода и официальных деталей.