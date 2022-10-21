В трейлере Silent Hill: Townfall обнаружили скрытое послание

Несколько дней назад Konami анонсировала Silent Hill: Townfall. Её разрабатывает небольшая студия No Code, известная по приключениям Observation и Stories Untold. Авторы показали лишь небольшой минутный тизер, однако даже в нём фанаты углядели послание от создателей.
Речь идёт о небольшом отрывке на 52-й секунде видео. На спектрограмме фанаты обнаружили надпись «Whatever heart this town had has now stopped» — «Какое бы сердце у этого города ни было, оно остановилось».
Что именно может означать подобное сообщение, неизвестно. Фанаты уже начали строить собственные теории на форумах, однако к какому-то общему мнению пока не пришли. Оно и немудрено — послание вышло уж слишком размытым.
У Silent Hill: Townfall пока нет даты выхода и официальных деталей.
- 21 октября 2022
-
14:43
-
14:15
-
14:12
-
13:58
-
13:34
-
13:14
-
13:05
-
12:41
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
11:43
-
11:10
-
10:32
-
10:15
-
09:55
-
09:34
-
07:37
-
07:19
-
07:11
-
04:51
-
03:03
-
02:56
-
01:35
- 20 октября 2022
-
21:31
-
21:00
-
20:21
-
19:55
-
19:27
-
18:52
-
18:03
-
17:51
-
17:21
-
17:21
-
16:49