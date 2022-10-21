Из-за «Шрека» на Steam Deck теперь можно пропустить заставку

Valve сообщила, что теперь в Steam Deck можно пропускать начальную заставку. Ровно неделю назад игрок под ником thstephens8789 рассказал, что он поставил на заставку портативного ПК полную версию первого «Шрека». В итоге мультфильм встал на устройство полностью, а пропустить его геймер так и не смог. Пользователи Reddit посоветовали ему оставить «Шрека», чтобы смотреть его при каждом включении консоли.
На сабреддите Steam Deck предположили, что Valve обратила внимание на проблему thstephens8789 и пошла ему и всей своей аудитории навстречу, добавив возможность пропуска заставки.
Кроме того, теперь в бета-версии прошивки для Steam Deck есть и раздел с информацией о компонентах. Valve решила открыть доступ к этим сведениям, потому что об этом просили многие пользователи платформы.
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