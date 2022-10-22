Persona 5 Royal покорила Steam и превзошла Persona 4 Golden

21 октября нашумевшее ролевое приключение Persona 5 Royal вышло на Xbox, PS5, Nintendo Switch и ПК, а также стало доступно пользователям Game Pass. Игра мгновенно стала хитом Steam — на площадке у неё более 93% крайне положительных отзывов на основе более чем 2 тыс. рецензий.

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Игроки хвалят Persona 5 Royal за отличную оптимизацию, нетривиальный сюжет, неординарный арт-дизайн, запоминающуюся музыку и проработанный геймплей. Критике подверглась цена — во всех регионах JRPG стоит $ 60.

Persona 5 Royal даже превзошла не менее хитовую Persona 4 Golden по уровню максимального количества одновременно играющих пользователей. Пиковый онлайн пятой части цикла за сутки превысил 30 тыс. игроков, а пик «четвёрки» на старте на площадке Valve достиг отметки 29 тыс. людей.

Фото: SteamDB

Все игры серии Persona рассказывают о группе школьников, которые умеют призывать Персон, чтобы бороться с вражескими Тенями. Лор цикла опирается на работы знаменитого психиатра и педагога Карла Густава Юнга, а точнее, на его теории психологических архетипов Персон и Теней.