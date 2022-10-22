Persona 5 Royal покорила Steam и превзошла Persona 4 Golden

21 октября нашумевшее ролевое приключение Persona 5 Royal вышло на Xbox, PS5, Nintendo Switch и ПК, а также стало доступно пользователям Game Pass. Игра мгновенно стала хитом Steam — на площадке у неё более 93% крайне положительных отзывов на основе более чем 2 тыс. рецензий.
Игроки хвалят Persona 5 Royal за отличную оптимизацию, нетривиальный сюжет, неординарный арт-дизайн, запоминающуюся музыку и проработанный геймплей. Критике подверглась цена — во всех регионах JRPG стоит $ 60.
Persona 5 Royal даже превзошла не менее хитовую Persona 4 Golden по уровню максимального количества одновременно играющих пользователей. Пиковый онлайн пятой части цикла за сутки превысил 30 тыс. игроков, а пик «четвёрки» на старте на площадке Valve достиг отметки 29 тыс. людей.
Фото: SteamDB
Все игры серии Persona рассказывают о группе школьников, которые умеют призывать Персон, чтобы бороться с вражескими Тенями. Лор цикла опирается на работы знаменитого психиатра и педагога Карла Густава Юнга, а точнее, на его теории психологических архетипов Персон и Теней.
- 22 октября 2022
-
18:24
-
17:53
-
17:27
-
17:24
-
17:01
-
16:20
-
15:46
-
15:12
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
13:56
-
12:38
-
12:29
-
08:54
-
00:56
- 21 октября 2022
-
22:45
-
21:56
-
21:35
-
21:17
-
20:58
-
20:32
-
19:52
-
19:15
-
18:28
-
17:47
-
17:23
-
17:00
-
16:10
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:23
-
15:14
-
14:43