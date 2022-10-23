Team Liquid прошла в топ-4 чемпионата мира The International 2022 по Dota 2

В Сингапуре завершился четвёртый день плей-офф The International 2022. В последнем матче европейская Team Liquid в невероятном матче победила Thunder Awaken из Перу — каждая из трёх карт была невероятно эмоциональной и запомнится невероятной развязкой с кучей камбэков.

По итогу Thunder Awaken занимает 5–6-е место и покидает главный киберспортивный турнир, а Team Liquid продолжит выступление в нижней сетке против Team Aster из Китая. В то же время в верхней сетке остаются два европейских коллектива — Team Secret и Tundra Esports.

Решающие матчи The International 2022 пройдут через неделю, 29 и 30 октября. Четыре лучшие команды на Сингапурском крытом стадионе разыграют титул чемпиона мира и главный приз в размере $ 7,8 млн.