EA извинилась за отсутствие темнокожих блогеров на стриме The Sims 5

18 октября состоялась презентация, на которой EA представила Project Rene — новую часть в серии The Sims. Во время ивента авторы также показали блогеров, которые снимают контент по вселенной симулятора жизни, и среди них оказался всего один чернокожий.

Сразу же после трансляции EA раскритиковали за то, что компания показала только белых блогеров. И это при том, что сообщество The Sims крайне разнообразное: контент снимают представители разных стран, рас и вероисповеданий. Игроки уже заподозрили некий акт расизма в действиях канадской компании, однако разработчики уже извинились и заявили, что в дальнейшем обязательно исправятся.

На презентации Behind The Sims мы неверно представили наше обширное сообщество игроков. Чёрные «симмеры» заслуживают того, чтобы их видели. Поэтому мы берём на себя ответственность за эту ошибку и обязательно исправим её в будущем.

Как именно компания планирует исправлять это недоразумение, авторы не сообщили.