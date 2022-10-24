Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA извинилась за отсутствие темнокожих блогеров на стриме The Sims 5

EA извинилась за отсутствие темнокожих блогеров на стриме The Sims 5
Комментарии

18 октября состоялась презентация, на которой EA представила Project Rene — новую часть в серии The Sims. Во время ивента авторы также показали блогеров, которые снимают контент по вселенной симулятора жизни, и среди них оказался всего один чернокожий.

Сразу же после трансляции EA раскритиковали за то, что компания показала только белых блогеров. И это при том, что сообщество The Sims крайне разнообразное: контент снимают представители разных стран, рас и вероисповеданий. Игроки уже заподозрили некий акт расизма в действиях канадской компании, однако разработчики уже извинились и заявили, что в дальнейшем обязательно исправятся.

На презентации Behind The Sims мы неверно представили наше обширное сообщество игроков. Чёрные «симмеры» заслуживают того, чтобы их видели. Поэтому мы берём на себя ответственность за эту ошибку и обязательно исправим её в будущем.

Как именно компания планирует исправлять это недоразумение, авторы не сообщили.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022